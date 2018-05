Eltern reden mit dem Handy

Werben für die Aktion: (von links) Dr. Götz-Jörg Angermann und Suse Bertzbach vom Rotary-Club FAC sowie die Bürgermeister Heiner Kreßmann (Essen) und Michael Fischer (Emstek). Foto: hek

Von Heinrich Kaiser



Kreis Cloppenburg. Lieber über WhatsApp chatten, als Geschichten zu erzählen, lieber durchs Netz surfen, als dem Kind beim Spielen zuzuschauen: Immer mehr Eltern sind in ihr Smartphone vertieft, statt sich mit ihren Kindern zu beschäftigen. Das hat die Rotary-Clubs veranlasst, die Kampagne „Red‘ mit mir – das Handy kann warten“ ins Leben zu rufen. Gestern stellte der Rotary-Club Friesoythe-Artland-Cloppenburg (RC FAC) die Aktion im Rathaus der Gemeinde Emstek vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.