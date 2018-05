Sieben Schweine nach Unfall verendet

Foto: Chowanietz

Langförden (mab). Nach einem Unfall in Langförden nahe der Kreisgrenze musste die Schwichteler Straße am Mittwochvormittag für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Wie die Polizei dazu mitteilte, passierte der Unfall gegen 10.15 Uhr.



Ein 56-Jähriger aus Lastrup war mit seinem Schweinetransporter auf den Grünstreifen geraten, nachdem er zuvor dem Gegenverkehr leicht ausweichen wollte. Der Schweinetransporter kippte auf die Seite und blieb auf einem Acker liegen. Sieben Schweine verendeten an der Unfallstelle. Ein Veterinär des Landkreises Vechta kümmerte sich um die anderen rund 80 Mastschweine.



Die Bergungsarbeiten waren schwierig, da die Unfallstelle direkt unter einer Hochspannungsleitung lag. Deshalb verzögerten sich die Bergungsarbeiten etwas. An die Unfallstelle wurden rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Langförden und Schwichteler gerufen. Der 56-jährige Fahrer blieb unverletzt. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf etwa 25.000 Euro.