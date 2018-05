Mit Kilmerstuten und Kirmesbratwurst

Leckereien im Gepäck: Ludger Fischer und seine Betriebsleiterin Kerstin Buske freuen sich auf den Einsatz in Münster. Foto: Heuer

Oldenburger Münsterland (mt). Das Treffen der Katholiken aus Deutschland beginnt nächsten Mittwoch. Das Oldenburger Land präsentiert sich auf dem Überwasserkirchplatz. Mit dem Abend der Begegnung beginnt am Mittwoch, 9. Mai, der Katholikentag in Münster. Jede Region des Bistums präsentieren sich dabei auf einem eigenen Platz von ihrer besten Seite. Auf dem Überwasserkirchplatz stehen die Oldenburger. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.