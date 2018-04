Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Mit einer Vorab-Warnung hat der Deutsche Wetterdienst am Sonntagnachmittag vor schweren Gewittern über dem Landkreis Cloppenburg gewarnt. Demnach wird das mögliche Unwetter ab dem Abend mit der zweithöchsten Warnstufe angekündigt. Wann und in welcher Ausdehnung die Gewitter auftreten werden, können die Meteorologen erst kurzfristig einschätzen.



Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montagmorgen ziehen vom Süden her kräftige Gewitter auf. Mit ihnen einher gehen schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern und Starkregen. Bis zu 25 Liter pro Quadratmeter und Stunde seien möglich. Innerhalb von sechs Stunden seien bis zu 60 Liter pro Quadratmeter möglich. Erst am Montagmorgen würden die Gewitter dann nachlassen, schätzt der Deutsche Wetterdienst.