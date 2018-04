24-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Foto: Timphaus

Lohne (mab). Bei einem schweren Unfall ist am Freitagabend ein 24-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei Cloppenburg/Vechta am Abend mitteilte, war ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der Langweger Straße in Richtung Dinklage unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor.



Sein Wagen geriet von der Straße und prallte gegen zwei Bäume. Durch den Aufprall drehte sich das Auto, schleuderte rund 80 Meter über die Straße und prallte dann mit der Beifahrerseite gegen einen weiteren Baum. Der Beifahrer erlitt tödliche Verletzungen. Ein 21-Jähriger, der auf der Rückbank saß, wurde schwer verletzt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. 50 Einsatzkräfte wurden für die Bergungsarbeiten angefordert.