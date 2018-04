Engelchen und Teufelchen begleiten mich

Der Selbstversuch: MT-Redakteurin Sandra Hoff isst drei Wochen lang vegan sowie zucker- und weizenfrei

Träumt von leckeren Muffins: MT-Redakteurin Sandra Hoff sehnt sich nach kleinen Kalorienbomben. Foto: Hermes

Von Sandra Hoff



Kreis Cloppenburg. Ich habe seit etwa sechs Tagen zwei neue Wegbegleiter, die ständig an meiner Seite sind – und einen neuen Spitznamen. Alles in nur in einer Woche. In Woche zwei meiner veganen, zucker-, und glutenfreien Ernährung. Aber erst mal zu meinen neuen Wegbegleitern: Engelchen und Teufelchen. Das eine sitzt rechts, das andere links auf meiner Schulter. Ständig streiten sie. Lautstark. „Geh endlich zum Schrank und hol dir Schokolade“, sagt das Teufelchen. „Nein, zieh die drei Wochen durch“, antwortet das Engelchen.



Warum mein neuer Spitzname "Gewitterziege" ist, lesen Sie in der Ausgabe vom 28. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

