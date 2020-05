Südhoff und Gardewin tauschen die Plätze

Gratulation auf Distanz: Dr. Hermann Südhoff (2. von links), hat den Ratsvorsitz abgegeben. Neuer Sitzungsleiter ist Thomas Gardewin (rechts). Blumen gab es nach der Wahl für die Gleichstellungsbeauftragte Nadja Kurz von Bürgermeister Vitali Bastian. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

Molbergen. Wechsel an der Spitze des Molberger Gemeinderats. Thomas Gardewin (CDU) löst nach dreieinhalb Jahren den bisherigen Vorsitzenden Dr. Hermann Südhoff (CDU) ab. Grund für den Wechsel ist der Verzicht Südhoffs ist seine Wahl zum Vorsitzenden des CDU-Gemeindeverbandes vor einigen Wochen. Dadurch könne er die Überparteilichkeit und Moderation nicht mehr verfolgen, da er die Interessen der Partei zu vertreten habe, sagte er auf der Sitzung am Mittwoch.

Die hatte in der Aula der Anne-Frank-Schule stattgefunden, um den nötigen Abstand zwischen den Ratsmitgliedern in Zeiten der Viruskrise zu gewährleisten. Das stand einer Einigkeit aber nicht im Weg, denn außer der persönlichen Enthaltung des neuen Vorsitzenden verlief die öffentliche Wahl einstimmig.