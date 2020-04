Südhoff gibt Ratsvorsitz ab

Dr. Hermann Südhoff. Foto: © CDU

Molbergen (erk). Einen neuen Vorsitzenden hat der Rat der Gemeinde Molbergen in seiner Sitzung am Mittwoch zu wählen. Das Gremium tagt in öffentlicher Sitzung in der Aula des Schulzentrums, um genügend Platz zu haben und voneinander Abstand halten zu können. Dr. Hermann Südhoff (CDU) wird dann seinen Posten zur Verfügung stellen, den sein Fraktionskollege Thomas Gardewin übernehmen soll.

„Auf der Mitgliederversammlung im Februar wurde ich zum Vorsitzenden des Gemeindeverbands gewählt und habe diese Position von Dr. Sebastian Vaske übernommen“, erklärte Südhoff gestern im Gespräch mit dieser Zeitung. „Der Ratsvorsitzende soll die Sitzung aber unabhängig und unparteiisch leiten. Als Gemeindeverbandsvorsitzender kann ich das nicht.“



Daher wird die CDU Thomas Gardewin als neuen Ratsvorsitzenden vorschlagen, der bisher dem Fachausschuss für Bau, Planung, Umweltschutz und Energie vorsteht. Südhoff soll dort an dessen Stelle die Leitung übernehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.