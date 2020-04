Molbergen: Drei Verletzte nach Unfall

Foto: th

Molbergen (her). Drei Schwerverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalles am Sonntagabend in Molbergen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Fahrer eines Corsa auf der Cloppenburger Straße in Höhe des Industriegebietes nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem er ein weiteres Auto touchierte hatte, überschlug sich der Wagen und landete im Straßengraben. Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Molbergen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei und zwei Rettungswagen. Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt.