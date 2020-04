Unterschriften gegen Christenverfolgung

Waren zu Gast in Molbergen: Bischof Camillus Umoh und Pfarrer Christopher Umoh. Foto: Börner

Von Sandra Hoff

Molbergen/Nigeria. Christ sein war in Nigeria noch nie so gefährlich wie heute. Nie zuvor sind so viele Christen diskriminiert, bedroht, verfolgt und getötet worden. Laut dem Verfolgungsindex 2019 des Hilfswerks Open Doors wurden 2018 deutlich mehr Christen getötet als im Jahr zuvor: 3731 Christen seien in Nigeria ihres Glaubens wegen ermordet worden.

Einer, der während seiner Zeit in der Gemeinde Molbergen immer wieder auf die Zustände aufmerksam gemacht hat, ist der afrikanische Pfarrer Christopher Umoh. „Die Zeit mit Christopher war ein großes Geschenk für unsere Pfarrgemeinde. Er hat mit seiner afrikanischen Freude viele Menschenherzen gewonnen und viele Menschen fühlen sich immer noch mit ihm verbunden", sagt Pfarrer Uwe Börner.