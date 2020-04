Ärztin steht in Wales an vorderster Corona-Front

Learning by doing: Dr. Ursula Bahlmann probiert die Intubationsbox aus. Sie soll die Verbreitung schädlicher Luftpartikel und damit des Corona-Virus verhindern. Foto: © Bahlmann

Von Georg Meyer

Cardiff/Molbergen. Lange Arbeitstage ist Dr. Ursula Bahlmann seit jeher gewohnt. Jetzt, in Corona-Zeiten, sind sie noch länger geworden. Zwölfeinhalb Stunden dauere ihre Schicht, berichtet die Narkoseärztin. Ihr Arbeitsplatz, das Uniklinikum in Cardiff, hat auf Krisenmodus umgestellt und den Kampf gegen das Virus aufgenommen. Die gebürtige Molbergerin steht dabei an vorderster Front.

Rund 15500 Tote forderte die Pandemie bisher in Großbritannien. Das sind deutlich mehr als in Deutschland, was auch auf der Insel registriert wird und inzwischen zu einer öffentlichen Diskussion über Versäumnisse und Strategiefehler geführt hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.