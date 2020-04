Peheim: 21-Jähriger schwer verletzt

Foto: Nonstopnews

Peheim (mt). Schwer verletzt wurde ein 21-Jähriger aus Vrees bei einem Unfall in der Nacht zu Samstag in Peheim. Nach Angaben der Polizei, war der junge Mann gegen 1.40 Uhr auf der Vreesner Straße in Richtung Peheim unterwegs. Zwischen den beiden Einmündungen "Am Hasseford" kam er kurz nach einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend nach links vor einen Baum.



Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der 21-Jährige Alkohol getrunken hatte und fahruntüchtig war. Eine Blutprobe wurde entnommen . An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden in geschätzter Höhe von 10000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.