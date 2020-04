Börner: „Kruzifix ist ein Zeichen der Hoffnung“ / Umbau der Anne-Frank-Schule machte Versetzung notwendig

Neuer Platz: Das Totenkreuz, das bisher an der Anne-Frank-Schule stand, erstrahlt auf dem Kirchplatz in neuem Glanz. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Durch den Um- und Erweiterungsbau der Anne-Frank-Schule musste das an der Schulstraße auf dem Gelände der Schule stehende sogenannte Totenkreuz versetzt werden. Nun erhielt es auf dem Kirchplatz einen neuen würdigen Platz.

