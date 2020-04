„Wir werden jetzt an jedem Tag arbeiten“

Kunst für sich: Spargelstechen sieht leichter aus, als es ist. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Molbergen. Seine Erntehelfer kennt Bernd Bahlmann größtenteils persönlich. Viele von ihnen kommen bereits seit Jahren aus Polen, um in Molbergen Spargel zu stechen. Wegen der Corona-Krise konnte der Landwirt bislang jedoch nur wenige von ihnen auf seinem Hof begrüßen. Und das, obwohl Polen weiterhin nach Deutschland einreisen dürfen.



Zwölf Erntehelfer haben den Trip inzwischen gewagt, worüber Bahlmann sehr froh ist. Andere wiederum sagten ab oder meldeten sich gar nicht mehr. Die Angst vor dem Virus sei eben überall verbreitet, sagt der Molberger. „In den polnischen Medien wurde die Lage in Deutschland außerdem als besonders schlimm dargestellt. Das hält viele von der Reise ab.“ Bahlmann geht davon aus, dass er seine Ernte jetzt mit weniger als der Hälfte des sonst üblichen Personals wuppen muss.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Molbergen:

10.04.2020 | „Die Arche“ züchtet Schlange aus bemalten Steinen