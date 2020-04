„Die Arche“ züchtet Schlange aus bemalten Steinen

Imposant: Die bunte Schlange aus bemalten Steinen im Eingangsbereich der Kita „Die Arche“ soll noch viel weiter wachsen, wünscht sich das Kita- Team mit Marie Flint (von links), Franziska Henke und Madlen Pahls. Foto: Landwehr

Molbergen (la). Erst war es nur als kleine Aufgabe für die wenigen Kinder gedacht, die in der Kindertagesstätte „Die Arche“ in Molbergen während der vergangenen Wochen betreut wurden. Sie sollten beim Spaziergang mit ihren Eltern Steine suchen, sie bemalen, ein Bild davon machen und das Foto an möglichst viele Kinder aus dem Kindergarten senden. Die bemalten Steine sollten dann vor dem Kindergarten ausgelegt werden. Nun hat die Schlange bereits eine imposante Länge erreicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.