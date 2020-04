Großputz fördert Ehering zutage

Nimmst du diese Rose von mir an?: Da konnte Andrea Schweers-Tschepke nicht „Nein“ sagen. Foto: Annika Wendeln

Von Thomas Vorwerk



Molbergen. Die Kinder sind aus dem Haus, da bleibt Zeit für den Großputz und der kann so manche Überraschungen zu Tage fördern. Im Molberger St.-Johannes-Baptist-Kindergarten war es ein seit vier Jahren vermisstes Schmuckstück. Aber nicht irgendein zierendes Geschmeide, sondern der Ehering von Andrea Schweers-Tschepke. Im Januar 2016 hat sie das Stück verloren und alles auf den Kopf gestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.