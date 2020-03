Nur die Blumen blühen dann nicht mehr

Zwangspause: Die Laternenmasten rund um die Peheimer Kirche stehen – die Leuchtmittel fehlen noch. Clemens Westendorf, Vorsitzender des Heimatvereins, hofft auf eine baldige Klärung, was die Terminierung des Dorfwettbewerbs angeht. Foto: Bosse

Von Heiko Bosse



Peheim. „Was könnten wir bei diesem tollen Wetter alles schaffen“, seufzt Clemens Westendorf und blickt in den strahlend blauen Himmel. „Aber momentan geht ja leider nichts.“ Wie allen im Ort Beteiligten sind auch dem Vorsitzenden des Heimatvereins Peheim dieser Tage aufgrund der Corona-Krise und des damit einhergehenden Kontaktverbots die Hände gebunden. Dabei bereitet sich das Gros der örtlichen Vereine und Gruppen seit Monaten auf den Kreisentscheid im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vor.



Der aber steht mittlerweile auf der Kippe. Auf die für den 22. April geplante Auftaktveranstaltung verzichte man in jedem Fall, wie Landrat Johann Wimberg am Dienstag im Kreistag erklärte (MT berichtete). Aber der Vorsitzende der Heimatfreunde kann einer wahrscheinlichen Verlegung im Zweifel auch etwas Gutes abgewinnen.