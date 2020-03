Gottesdienste gibt es für Gläubige auf CD

Buch für Gebete: Sorgen. Nöte und Anliegen können im ausgelegten Buch niedergeschrieben werden. Pfarrer Uwe Börner schließt sie in die Gottesdienste ein. Foto: Börner

Molbergen (mt). Auch wenn die Kontakte eingeschränkt werden, seine Schäfchen lässt Molbergens Pastor Uwe Börner nicht im Stich. „Wenn es auf unbestimmte Zeit keine öffentlichen Eucharistiefeiern mehr gibt, wird in der Pfarrgemeinde trotzdem jeden Tag – nur mit den Küsterinnen– in einer unserer Kirchen die hl. Messe gefeiert", schreibt der Pfarrer unter anderem per Whatsapp an die Gläubigen. In St. Anna Peheim ist man damit angefangen und hat die Sonntagsmesse auf CD gebrannt.