„Wir sind eine verschworene Gemeinschaft“

Gast aus dem Rathaus: Bürgermeister Witali Bastian (links) spendete dem Heimatverein Peheim mit den Vorstandsmitgliedern Rita von Höfen (von links), Clemens Westendorf, Jutta Frieden und Hans Mählmann viel Lob. Foto: Heiner Einhaus

Von Aloys Landwehr



Peheim. Bürgermeister Witali Bastian, Pastor Uwe Börner, die Leiterinnen der Grundschule, Karin Riesenbeck, und des Kindergartens, Christiane Willen, waren der Einladung zur Generalversammlung des Heimatvereins Peheim genauso gefolgt wie die örtlichen Ratsherren Günter Koopmann und Hubert Thien sowie weitere 85 Einwohner. „Es zeigt uns, dass die Verbundenheit der Bevölkerung mit ihrem Heimatverein noch intakt ist“, lobte Vorsitzender Clemens Westendorf. „Denn wir sind eine verschworene Dorfgemeinschaft. Wir wollen Altbewährtes erhalten, aber uns keineswegs modernen Erkenntnissen verschließen“, erläuterte Westendorf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.