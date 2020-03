Ermker erwarten bis zu 1000 Jungschützen

Die Organisatoren hoffen, dass die Diözesan-Jungschützentage ein Erfolg werden. Foto: © St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Ermke

Von Aloys Landwehr



Ermke. Die Vorbereitungen für das Großereignis laufen auf Hochtouren. „Wir sind optimistisch, dass wir das hinkriegen und hoffen, dass uns das Coronavirus keinen Strich durch die Rechnung macht“, so der Sprecher der Organisatoren, Hubert Garvels.



Einmal im Jahr veranstaltet der Bund der Sebastian-Schützenbruderschaften seine Diözesan-Jungschützentage, um deren Ausrichtung sich die 196 Bruderschaften der Diözese Münster mit ihren rund 6000 Mitgliedern bewerben können. Am stärksten vertreten sind im Verband die Bruderschaften am Niederrhein mit 135 Bruderschaften. Im Bezirksverband Oldenburg-Hümmling sind 24 Bruderschaften, die durch den Wahlspruch „Für Glaube, Sitte, Heimat" verbunden sind, organisiert.