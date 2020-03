Zuschauer werden als Ermittler tätig

Yippie Ya Yeah: Die Schauspielerinnen und Schauspieler der Peheimer Spälkoppel nehmen ihr Publikum beim diesjährigen Krimi-Dinner mit in den Wilden Westen. Foto: Luisa Cordes

Grönheim (mt). Das erfolgreiche Format, ein Krimidinner, das ein kulinarisches Verwöhnprogramm von Familie Peek mit amüsantem Schauspiel verbindet, kommt seit der ersten Saison beim Publikum gut an. Aber die Gäste dürfen sich nicht nur entspannt zurücklehnen: Sie werden als Teil des Theaterstücks mit eingebunden und dürfen vor der großen Auflösung auch mit­raten. Wer dann noch den richtigen Täter benennen kann, kommt in einen Lostopf und hat die Möglichkeit, einen Gutschein für das Landcafé zu ergattern.



Günther Wanke, Mitwirkender seit der Geburtsstunde der Aufführungen, lädt mit dem Ensemble und der Familie Peek in diesem Jahr zu einer „wilden" Zeitreise ein: Mit dem Krimi-Dinner von Carsten Ellerhorst, das eigens von den Schauspielern ins Plattdeutsche übersetzt wurde, werden die Gäste in den Wilden Westen entführt.