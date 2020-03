Morsches Gebälk kann saniert werden

Molberger Rat steuert zum Kriegerdenkmal 20400 Euro bei

Mahnmal: Dringend gehandelt werden muss an der Gedenkstätte in Peheim. Schindeln lösen sich und die Balken haben Feuchtigkeit abbekommen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Peheim. Die Sanierung der Kriegergedächtnisstätte in Peheim kann beginnen. Nachdem aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes bereits 58000 Euro zugesagt wurden und auch das Offizialat 20400 Euro beisteuern will, hat am Montag auch der Rat der Gemeinde Molbergen einen Zuschuss von 20400 Euro zugesichert. Ein Rest von 24500 Euro verbleibt bei der Kirchengemeinde St.-Johannes-Baptist und soll unter anderem durch Eigenleistungen und Spenden aufgebracht werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.