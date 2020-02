Mit der Sanduhr durch die Fastenzeit

Hingucker: An den Kirchen der Pfarrgemeinde Molbergen – wie hier in Peheim – mahnen vom Liturgiekreis der Gemeinde initiierte und durch Martina Hochartz (rechts) gestaltete Plakate mit einer Sanduhr, sich jetzt Zeit zu nehmen. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen/Peheim. Plakate, die eine große Sanduhr zeigen, hängen über den Eingängen der Kirchen der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist in Molbergen und Peheim. Seit Aschermittwoch sind in den Kirchen zudem Uhren aufgestellt. Die Kindergartengruppen erhalten Sanduhren als Symbol für das sichtbare Verrinnen der Zeit. Der vor vier Jahren gegründete Liturgieausschuss der Pfarrgemeinde mit Mitgliedern aus Peheim und Molbergen möchte auch in diesem Jahr die Gemeinde mit vielen Impulsen durch die Fastenzeit auf dem Weg nach Ostern mitnehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.