2,65 Millionen Euro fließen in Straßenbau

Soll anders strukturiert werden: Für den Knotenpunkt an der Peheimer Straße/Kuhmoor/Moorhok stehen zwei Varianten zur Auswahl. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Molbergen. Für ein Gesamtvolumen von 2,65 Mio hat sich der Verkehrsausschuss der Gemeinde Molbergen auf seiner jüngsten Sitzung für die finanziellen Mittel zum Straßenbau 2020 ausgesprochen. Davon sollen 1,5 Millionen Euro in die Erschließung des Baugebiets „Neuenlande“ gehen. Für die Umgestaltung des Knotenpunkts Peheimer Straße/Kuhmoor/Moorhok werden knapp 350000 Euro einkalkuliert. Zum Straßenbau kommen LED-Laternen in Molbergen und den Dörfern Peheim und Ermke hinzu. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.