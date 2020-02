Zusammenhalt geht über Siegerpodest

Peheimer bereiten sich in vielerlei Projekten auf den Kreiswettbewerb von „Unser Dorf hat Zukunft“ vor

Männer packen an: Mit schwerem Gerät wird das Umfeld des Sportheims neu gestaltet. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Peheim. Die heiße Phase beginnt. In einem knappen Vierteljahr bereist die Kommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft" die teilnehmenden Orte. Die Verantwortlichen in Peheim haben als erklärtes Ziel ausgegeben, einen Spitzenplatz im Kreisranking zu erreichen. Dafür ist noch viel zu tun. Bereits im Herbst wurden 15000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Überall an den Wegrändern sieht man jetzt Osterglocken und Narzissen treiben.