Veruntreuung: Haushaltshilfe legt Berufung ein

Symbolfoto: dpa

Molbergen/Cloppenburg (ma). Weil sie das Vermögen eines älteren Ehepaares aus Molbergen veruntreut haben soll, muss sich seit Freitag eine 52-jährige Haushaltshilfe aus Cloppenburg in einer Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Die Angeklagte war bei dem älteren Ehepaar als Haushaltshilfe tätig. Bei der angeklagten Veruntreuung in drei Fällen geht es um rund 40.000 Euro, die sich die Angeklagte in die eigene Tasche gesteckt haben soll. Die 52-Jährige indes bestreitet die Vorwürfe vehement. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 22. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.