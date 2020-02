Schüler setzen sich mit Schwächen auseinander

Kann sich sehen lassen: Den Jungs zeigen, dass auch Mädchen handwerklich begabt sein können – das wollten Ellis Trot (links) und Vanessa Richter mit ihrer Bank beweisen. Foto: la

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Etwas tun, was schwerfällt, sich Herausforderungen stellen oder mit den Schwächen umgehen – diesen Anforderungen stellten sich die Zehntklässler der Anne-Frank-Oberschule Molbergen. Nun präsentierten sie Mitschülern, Lehrern, Eltern und der interessierten Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer halbjährigen Arbeit.



„Ich bin nicht kreativ. Ich bin nicht geduldig und ich kann nicht mit Werkzeugen umgehen", hatte Pia Kayser als ihre Schwächen definiert. So kam sie auf die Idee, die Weltkarte auf eine große Holzplatte zu projizieren und durch Nägel die Umrisse zu markieren.