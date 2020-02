100 Tage im Amt: Bastian ist angekommen

Die ersten 100 Tage sind geschafft: „Das Amt ist eine Herausforderung, die riesig Spaß macht“, sagt Bürgermeister Witali Bastian. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Die ersten 100 Tage hat der neue Bürgermeister der Gemeinde Molbergen geschafft. Auf die Frage, wie es ihm aktuell gehe, antwortet Bastian, nachdem er kurz Luft geholt hat: „Gut. Wirklich gut. Ich bin mittlerweile angekommen.“ Das Miteinander im Rathaus sei „super“, die Stimmung „harmonisch“, das Team „toll“. Offen gibt er aber zu: „Das Amt ist eine Herausforderung. Aber mir macht es weiterhin riesig Spaß.“ Er selbst beschreibt sich als ruhigen Verwaltungschef, „ich bin kein impulsiver Typ. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht durchsetzen kann. Ich bin ruhig, aber bestimmend“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.