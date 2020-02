Chöre sorgen mit Vicky Leandros für Laune

Die Peheimer Chöre begeisterten mit „Lieder, die uns bewegen“ unter Leitung von Ludger Niehaus und Gotthard Heggemann am Klavier. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Peheim. Unter dem Motto „Mein Nummer-1-Hit: Lieder, die uns bewegen“ haben die Peheimer Chöre in diesem Jahr ihr Winterfest gefeiert. Dabei standen auch einige Ehrungen auf dem Programm. Liedervater Martin Rumpke konnte am Wochenende im Saal Thoben rund 130 Gäste, unter ihnen Molbergens Bürgermeister Witali Bastian, Pfarrer Oliver Dürr, eine starke Abordnung der Molberger Gesangvereine und Vertreter verschiedener örtlicher Vereine und Gruppen, begrüßen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.