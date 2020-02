Kläranlage: Start des Neubaus noch ungewiss

Muss erneuert werden: die Kläranlage in Molbergen. Betreiber ist der Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Wann geht es mit der Sanierung beziehungsweise dem Neubau der Kläranlage in Molbergen los? Eine Frage, die weder der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) als Betreiber noch der Landkreis Cloppenburg zurzeit beantworten können. „Die Entwurfsplanung für das Projekt Molbergen ist abgeschlossen“, erklärt OOWV-Sprecher Heiko Poppen.



Derzeit befinde es sich in der Genehmigungsplanung. Weil dieses Verfahren ausgesprochen vielschichtig sei, „können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehen, wann eine Baugenehmigung erteilt werden wird oder wann mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann", so Poppen.