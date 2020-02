Jens kriggt Besök – un brukt Benimm

Überraschung für alle Beteiligten: Zögernd öffnet Petersen den Brief, während Gesche und der Postbote Vermutungen über den Absender anstellen. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Ermke. „Ik will kienen Besök“, reagiert Jens Petersen, allein auf seinem Hof lebender Junggeselle, als seine reiche Tante aus England ihren Besuch beim Neffen ankündigt. Da hilft auch nicht das Zureden des Bürgermeisters, der hofft, dass die Besucherin in seinem kleinen Ort ein weiteres Hotel baut. „Ik mag kienen Besök“, ist sich Jens Petersen auch noch sicher, als der Bürgermeister ein großes Fest zu Ehren der reichen Hotelbesitzerin ausrichten möchte.



Viel Beifall erhielten die Ermker Theaterspieler bereits bei der Generalprobe ihrer plattdeutschen Komödie in drei Akten „Jens Petersen kriggt Besök" von Claudia Freese, die sie in diesem Jahr aufführen.