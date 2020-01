58-Jähriger von Jugendlichen angegriffen

Symbolfoto: dpa

Molbergen (mab). Die Polizei sucht nach einer Körperverletzung nach vier Jugendlichen. Einer von ihnen soll einen 58-Jährigen durch einen Angriff verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, passierte der Vorfall bereits am vergangenen Wochenende. Der 58-Jährige befand sich am Samstag, 25. Januar, kurz vor 1 Uhr auf der Peheimer Straße in der Nähe einer Bar, als er offenbar mit vier Jugendlichen in eine Diskussion geriet. Ein Mitglied dieser Gruppe schlug dem 58-Jährigen Molberger dann mindestens zwei Mal ins Gesicht. Der Mann stürzte zu Boden und wurde durch den Angriff verletzt.



Anhand der Zeugenaussage und Täterbeschreibungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den Verdächtigen um Jugendliche handelt. So soll ein Jugendlicher etwa 14 bis 16 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hat blonde Haare. Ein zweiter Jugendlicher trug an dem Abend eine auffällige grüne Jacke mit Kapuze und Fellkragen. Zeugenhinweise an die Polizei in Molbergen unter 04475/1565.