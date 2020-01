Helikopetereltern diskutieren mit der Polizei

Symbolfoto: dpa

Molbergen (mab). Die Polizei hat bei einer morgendlichen Verkehrskontrolle an der Grundschule in Molbergen zahlreiche Verstöße festgestellt und musste mit einigen Eltern diskutieren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten sich die Beamten am Mittwochmorgen zwischen 7 und 8 Uhr an der Grundschule postiert. Im Fokus der Kontrollen standen die Verkehrssicherheit der Fahrräder der Schüler und das Verhalten der Autofahrer.



Letztere zeigten sich laut Angaben der Polizei teilweise „besonders uneinsichtig". Auf der Fahrspur für Schulbusse gilt von 7 bis 16 Uhr ein absolutes Halteverbot. Viele Eltern ignorierten das Verbot aber, um ihre Kinder dort aussteigen zu lassen. Gleich 27 Verstöße dieser Art notierten die Beamten. In Einzelfällen musste sogar diskutiert werden, um für „zusätzliches Verständnis" zu werben, teilte die Polizei mit. Bereits in der Vergangenheit hat die Polizei Cloppenburg-Vechta das Verhalten dieser „Helikoptereltern" kritisiert: „Dadurch, dass viele Eltern glauben, ihre Kinder bis vor die Tür der Schule fahren zu müssen, entsteht viel überflüssiger Verkehr und neue Gefahrenquellen tun sich auf."