Taubenjäger schreiben üppigen Scheck aus

Feierliche Spendenübergabe: Hegeringsleiter Christof Rippe (Zweiter von links) und seine Jagdkollegen Hubert Niemann (links) und Gerd Peek (rechts) überreichten eine Spende in Höhe von 24000 Euro an den Vorstand des Kinderhospizes Löwenherz, Reinhard Raab (Dritter von rechts), und den stellvertretenden Geschäftsführer, Wolfgang Vorwerk (Zweiter von rechts). Foto: © Kinderhospiz Löwenherz

Molbergen (la). Das Ergebnis der alljährlichen Taubenjagd des Hegerings Molbergen übertraf in diesem Jahr erneut alle Erwartungen (MT berichtete). 24000 Euro konnten die Molberger Jäger nun dem Kinderhospiz Löwenherz in Syke überreichen. Insgesamt spendeten die Molberger in den vergangenen sieben Jahren über 116000 Euro für diese Einrichtung. Das vorher ausgegebene, schon ambitionierte Ziel der Molberger Taubenjagd, der größten Gemeinschaftsjagd in Deutschland, wurde deutlich übertroffen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.