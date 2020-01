Landfrauen verzeichnen Zuwachs in 2019

Engagement gewürdigt: Die Vorstandsmitglieder Petra Burrichter (links) und Theresia Bäcker (rechts) ehrten Rita Gerdes (von links), Doris Schweers und Ulla Drees für deren Einsatz bei den Molberger Landfrauen. Foto: Aloys Landwehr

Molbergen (la) . Gleich 99 Mitglieder waren zur diesjährigen Generalversammlung der Molberger Landfrauen in den Saal der Gaststätte Peek in Grönheim gekommen – 14 mehr als im Vorjahr. „Wir haben im letzten Jahr viele Neumitglieder gewinnen können“, freute sich die Sprecherin der Molberger Landfrauen, Theresia Bäcker. Aber auch das abwechslungsreiche Programm sei in 2019 gut angenommen worden, so dass 5500 Euro gespendet werden konnten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.