Joey trifft seinen persönlichen „Helden“

Ohne Stephan Künnens Knochenmarkspende hätte Joey (6) sterben können. Foto: © Künnen

Von Sandra Hoff



Molbergen. Die Freude ist groß, als Joey (6) im Dezember vergangenen Jahres seinen Lebensretter das erste Mal trifft. Alle umarmen sich, sind sichtlich gerührt. Joey hat seine kleine Schwester, seine Eltern und seine beiden Omas dabei, die mit den Tränen kämpfen, als sie Stephan Künnen das erste Mal sehen. Joey ist erst ein Jahr alt, als die Leukämie bei ihm ausbricht. Nur eine Knochenmarkspende kann helfen. Da innerhalb der Familie niemand als Spender in Frage kommt, wird über die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) ein Fremdspender gesucht und gefunden. Der kleine Junge aus Nottingham erhält das Knochenmark von dem 29-Jährigen aus Molbergen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.