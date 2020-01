Molberger Schüler dürfen Palme pflanzen

Baumpflege ist nur ein Aspekt der AG: Wildbienenkästen und Nisthilfen sollen zudem helfen, die heimische Artenvielfalt zu erhalten oder zu verbessern. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen/Augustendorf. Ein­mal in der Hängematte unter einer großen Palme liegen – und das nicht irgendwo in der Südsee, sondern auf der großen Lichtung im Schulwald der Anne-Frank-Schule Molbergen nahe beim Wasserwerk Augustendorf: Diesen etwas exotischen Traum haben die Schüler der Schulwald-Arbeitsgemeinschaft. Jeden Montag bei Wind und Wetter arbeiten die jeweils sechs Schüler in ihrem Wald. Nur ein Halbjahr darf jeder Schüler teilnehmen – so beliebt ist die Schulwald-AG. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.