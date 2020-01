Anne Ratte-Polle freut sich über Filmpreis

Danksagung: Anne Ratte-Polle kostete die Zeit am Mikrofon voll aus. Foto: Tobias Hase/dpa

Peheim/München (mt). Mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Schauspielerin wurde Anne Ratte-Polle am Wochenende ausgezeichnet. Die gebürtige Peheimerin erhielt den Preis in Form des "Pierrot" für ihre Rolle als Marion im Film „Es gilt das gesprochene Wort". Der Bayerische Filmpreis wurde zum 41. Mal von der Bayerischen Staatsregierung auf Vorschlag einer unabhängigen Jury verliehen. In insgesamt 13 Kategorien gab es Preisgelder in Höhe von 300.000 Euro. Moderiert wurde die Veranstaltung im Prinzregententheater in München von Christoph Süß.