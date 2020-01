Doppel-Teams messen sich an der Platte

Die Geehrten: Hille Eckholt (von links), Frank Hagen, Michaela Schrand, Hannes Busse, Nadine Bahlmann, Bernard Kayser, Lisa Wehage und Dr. Thomas Grüß-Niehaus. Foto: Daniel Budde

Molbergen (mt). Das Jahr der Tischtennisabteilung des SV Molbergen endete wie gewohnt mit den Doppel-Vereinsmeisterschaften der Damen, der Herren und im Mixed-System. Die Spannung in der Dreifeldturnhalle in Molbergen hielt sich dank packender Spiele auf dauerhaft hohem Niveau. Und natürlich waren alle Teilnehmer auf die im Anschluss anstehende Wahl zum „Sportler des Jahres" gespannt. Sie sei stets zur Stelle, wenn etwa Turniere oder die Ferienpassaktion organisiert werden müssten: So kürte der SV Molbergen Lisa Wehage zur „Sportlerin des Jahres".