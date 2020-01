1494 Spender „opfern“ 750 Liter Blut

Dank für die Spendenbereitschaft: Bereitschaftsleiter Martin Tabeling (rechts) und Stellvertreter Johannes Hukelmann (links) ehrten Heinz Tönnies (Zweiter von rechts) und Theo Biestmann (Zweiter von links) mit einem Präsent. Foto: Aloys Landwehr

Molbergen (al). Das war auch für die freiwilligen Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Molbergen ein seltenes Ereignis: Heinz Tönnies schaffte die 150. Blutspende – ein neuer Rekord für die DRK-Bereitschaft Molbergen, die pro Jahr in Molbergen, Peheim und Varrelbusch zusammen elf Blutspendetermine organisiert. Fast so oft kam Theo Biestmann zu den Molberger Terminen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Molbergen:

04.01.2020 | Bastian redet über Herausforderungen 2020