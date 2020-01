Bastian redet über Herausforderungen 2020

Molbergens Bürgermeister informiert über Vorhaben und Pläne

Besuch von den Sternsingern: Bürgermeister Witali Bastian freute sich über den Segenswunsch, der ihm persönlich im Rathaus geschenkt wurde.Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Von Stillstand kann in der Gemeinde Molbergen nicht die Rede sein. Die Liste der Vorhaben für 2020 ist lang, die Bürgermeister Witali Bastian zusammengestellt hat. „Viele Themen hat Ludger Möller noch vorangetrieben, die wir jetzt erfolgreich zu Ende führen wollen, aber uns beschäftigen auch neue Projekte“, sagt Bastian, als es an der Tür klopft. Besuch, den der Verwaltungschef erwartet hat. Vier Sternsinger bringen ihm und den Mitarbeitern des Rathauses den Segenswunsch für das neue Jahr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.