Molberger Krippe bekommt Zuwachs

Neue Johannes-der-Täufer-Figur aus weißem Sandstein soll im Sommer eigenen Bildstock erhalten

Begrüßen die neue Figur: Pfarrer Uwe Börner (rechts) und Altbürgermeister Ludger Möller sind stolz auf Johannes. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Der Namenspatron der Molberger Pfarrkirche – vom Fürstenauer Steinmetz Heinz Stall geschaffen – ist in die Krippendarstellung integriert. „St. Johannes der Täufer erhält in unserer Krippe Zuflucht", erläutert Pfarrer Uwe Börner. Mit dem in der Molberger Krippe inzwischen bekannten roten Buzzer aktivieren die Besucher eine kleine Krippenandacht.