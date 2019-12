„Die Menschen schenken und bekommen viel“

Pater Jineesh Karakkada mit der ältesten Darstellung des Heiligen Johannes vor der Krippe in der Molberger Pfarrkirche. Was sich unter dem violetten Tuch verbirgt, möchten die Molberger Geistlichen erst in der Weihnachtsmesse „enthüllen“. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr

Molbergen. „Bei uns in Kerala ist das Weihnachtsfest lauter, bunter. Überall an den Häusern und in den Straßen finden sich Lichter und Sterne“, erzählt Pater Jineesh Karakkada. Der aus dem südwestlichen Bundesstaat Kerala stammende Geistliche ist seit dem 1. September zunächst für ein halbes Jahr als Praktikant in Molbergen tätig.

„Die Kinder bekommen in Kerala zehn Tage Weihnachtsferien. Am letzten Schultag haben sie für einen Freund ein Geschenk dabei. Dieses Geschenk bleibt bis zur Übergabe ein Geheimnis", erzählt Pater Jineesh.