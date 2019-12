Rentner leisten 1000 Stunden Arbeit

Zogen Bilanz: Zur Generalversammlung trafen sich die Mitglieder des Rentnerclubs „Wi packt wat an“ im Pfarrheim. Auch der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht besuchte das Team. Foto: Westendorf

Von Aloys Landwehr



Peheim. Als Vorzeigeprojekt gilt die Neugestaltung des Friedhofs. Auf der Generalversammlung des Vereins hielten die Teilnehmer nun Rückschau. „Der Schwerpunkt unserer Arbeit lag in diesem Jahr in der Verschönerung und Gestaltung des Friedhofs“, berichtete Sprecher Clemens Westendorf. Nachdem es noch im Winter Differenzen zwischen der Arbeitsgruppe, der politischen Gemeinde und der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist gegeben habe, konnte im Frühjahr eine Einigung erzielt werden, so dass die Rentner mit der Pflasterung des Hauptweges auf dem Friedhof beginnen konnten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.