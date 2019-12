Werner Jakoby holt zum 25. Mal Gold

24 Erwachsene sichern sich das Deutsche Sportabzeichen

Stolze Sportler: Auch Bürgermeister Witali Bastian (vorne links) freut sich über die hohe Anzahl abgelegter Sportabzeichen in der Gemeinde Molbergen.Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Seit 32 Jahren engagiert sich Michael Haugwitz als Prüfer für das Deutsche Sportabzeichen; fünf Jahre davon leitet der pensionierte Realschullehrer den Stützpunkt Molbergen. In Zukunft wird die Aufgabe Christoph Hülskamp übernehmen. Die Anzahl erfolgreich abgelegter Prüfungen sei dieses Jahr leicht gestiegen, berichtete Haugwitz. Während 24 Erwachsene (Vorjahr: 19) das Abzeichen erwarben, waren es bei den Jugendlichen 16 (Vorjahr: 20). Statt 42 Minisportabzeichen im Jahr 2018 waren es 2019 57.