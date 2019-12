Molbergen: Alarm bei Bank ausgelöst

Symbolfoto: dpa

Von Oliver Hermes



Molbergen. Einsatz für die Polizei: in der Nacht zu Montag wurde ein Alarm bei einer Bank in Molbergen ausgelöst. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Vorfall um 1.27 Uhr in einem Gebäude an der Cloppenburger Straße.



Sofort eilten Polizisten zu der Bank. Sie stellten fest, dass unbekannte Täter die Überwachungskameras im frei zugänglichen Bereich mit Farbe beschmiert hatten. Verdächtige Personen waren allerdings bereits geflohen.



Im Laufe des Tages ergaben die ersten Ermittlungen schließlich den Verdacht, dass durch dieses Besprühen der Kameras eine schwere Straftat vorbereitet werden sollte. Ziel könnten laut Polizei die Geldautmoaten gewesen sein.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg unter Tel.: 04471/18600 zu melden.