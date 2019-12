Peheim macht sich für die Zukunft hübsch

Soll Treffpunkt werden: Aktuell ist die große Weide in der Dorfmitte vorweihnachtlich geschmückt. In Zukunft soll der Platz ein Ort der Begegnung sein. Foto: Thomas Vorwerk

Von Aloys Landwehr



Peheim. Wenn die Bewohner Peheims angesprochen werden, dann ist die Unterstützung da, lobte der Vorsitzende das Heimatvereins Peheim, Clemens Westendorf, bei der jüngsten Bürgerversammlung im Sportheim. „Wir halten im Dorf zusammen.“ In Anwesenheit von Bürgermeister Witali Bastian und Pfarrer Uwe Börner informierte die Steuerungsgruppe über die Pläne, um beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2020“ gut abzuschneiden. „Wir wollen Sieger werden und wenn wir das wirklich wollen, kriegen wir das hin“, legte Westendorf die Messlatte reichlich hoch. „Unser Dorf muss nicht nur schöner werden, wir müssen auch die Zukunftsfähigkeit unter Beweis stellen“, warnte Martina Gerken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.