Mehr Besucher denn je feiern in die Nacht

Peheimer Schützenball erfreut sich großer Resonanz

Feierlicher Einzug: Durch das Spalier der grüßenden Offiziere und mit der Vereinsfahne voraus wurde der amtierende Königsthron in den Festsaal geleitet. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Peheim. Mit stehenden Ovationen wurden das Königspaar Annegret und Günther Koopmann und sein Hofstaat begrüßt, als es vom Vorstand des Peheimer Schützenvereins durch das Spalier der Offiziere zum Königsball in den Saal Thoben geleitet wurde. Mit 246 Besuchern wurde ein neuer Rekord erzielt. „Wir registrieren in den letzten vier, fünf Jahren jedes Mal eine Steigerung der Gästezahl", freute sich Oberst Günter Tellmann.