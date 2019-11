Einsatzzahlen haben sich verdoppelt

Informativer Vortrag: Rita Bäker, Sprecherin der Molberger Senioren, hatte eine Spende für das DRK und ein Präsent für den Kreisvorsitzenden Antonius Lamping mitgebracht. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. „Das Deutsche Rote Kreuz arbeitet weltweit nach den Grundsätzen der Menschlichkeit, der Unparteilichkeit, der Neutralität, der Unabhängigkeit, der Freiwilligkeit, der Einheit und der Universalität“, informierte der Vorstandsvorsitzende der Kreisverbandes Cloppenburg des DRK, Antonius Lamping, die rund 70 Senioren, die zu ihrem monatlichen Treffen ins Molberger Pfarrheim gekommen waren.



Rund 850 ehrenamtliche Helfer sind im Kreisgebiet für das Deutsche Rote Kreuz tätig. Ihre Bedeutung unterstrich Lamping in Molbergen. "Unsere etwa 50 hauptberuflichen Rettungssanitäter in den Rettungswachen Barßel, Friesoythe, Löningen und Cloppenburg haben etwa 22500 Einsätze im Jahr. Die Kosten betragen etwa neun Millionen Euro", so Lamping, der eine Verdoppelung der Einsatzzahlen in den vergangenen zehn Jahren festgestellt habe.