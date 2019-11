Förderverein durchbricht die Schallmauer

Auf die nächsten Jahre: Blumen gab es für die wiedergewählten Mitglieder des Fördervereins Molberger Schulen, die stellvertretende Vorsitzende Gaby Brinkmann und Schriftführerin Anja Böckmann (vorne, von links). Dem Gremium gehören weiterhin Anne Busse (Vertreterin der Grundschule), Kassenprüferin Claudia Brinkhus, OBS-Schulleiterin Petra Hensen, Vorsitzende Marlies Lüsse und Kassenwartin Inge von Höven (hinten, von links) an. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Insgesamt hat der Förderverein in den 22 Jahren seines Bestehens über 203.000 Euro für die beiden Schulen – die Grundschule und die Anne-Frank-Oberschule – erwirtschaften können. Im Jahr 2019 erhielt die Grundschule Molbergen 8150 Euro, die Oberschule freute sich über 6012 Euro.



Auch nach 22 Jahren ist der Förderverein der Molberger Schulen wichtig für viele Maßnahmen, die das Schulleben bereichern. Zwar in Zeiten leerer kommunaler Kassen gegründet, bewiesen die gestellten Anträge der Schulen bei der jüngsten Generalversammlung aber, wie hilfreich der Verein weiterhin ist.